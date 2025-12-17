Bieter zahlt 262’000 Franken für «ZH 11»

Keystone-SDA

Ein Bieter hat am Mittwochabend das Kontrollschild "ZH 11" für 262'000 Franken ersteigert. Der Rekord für das teuerste Nummernschild aller Zeiten wurde damit nicht erreicht.

1 Minute

(Keystone-SDA) «ZH 11» konnte «ZH 24» nicht ablösen. Dieses ging im Jahr 2024 für 299’000 Franken über den Tisch. Für die Nummer elf gingen 141 Gebote ein, wobei ab 160’000 Franken nur noch drei Personen mitboten, wie auf der Auktionsseite des Zürcher Strassenverkehrsamts zu sehen war.

«ZH 11» ist die tiefste bisher im Kanton Zürich versteigerte Nummer. Sie ging als zweitteuerste an den neuen Besitzer, der sich bei der Online-Auktion «Z11Z» nannte.

Erst kürzlich brach der Kanton Solothurn das Bieterverfahren zu «SO 1» wegen «unseriöser Angebote» ab. Ein Nutzer mit dem eher ungewöhnlichen Namen «Inzest» hatte 1 Million Franken geboten, doppelt so viel wie das vorherige Höchstgebot. Im Vergleich dazu ging es im Kanton Zürich gesittet zu und her.

Der Kanton Zürich versteigert wöchentlich fünfstellige und tiefere Kontrollschilder sowie spezielle sechsstellige Nummernkombinationen im Internet. Er erzielte damit in den letzten Jahren Einnahmen in Millionenhöhe. Diese Einnahmen fliessen in die allgemeine Staatskasse des Kantons Zürich.