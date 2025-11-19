Bis zu 20 beschädigte Autos nach Brand in Tiefgarage in Grenchen SO

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einer Tiefgarage in Grenchen SO sind am frühen Mittwochmorgen zwischen 15 und 20 Fahrzeuge beschädigt worden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt an einem der abgestellten Autos vermutet.

1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz vor 04.00 Uhr ging die Meldung über den Brand ein, wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilte. Als die Einsatzkräfte an der Bettlachstrasse eintrafen, drang dichter Rauch aus der Garage, die zwischen zwei Mehrfamilienhäusern liegt. Die Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Liegenschaften wurden vorsorglich evakuiert; verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehren Grenchen und Bettlach brachten den Brand unter Kontrolle und löschten das Feuer. Beim Durchlüften der Tiefgarage zeigte sich dann, dass zwischen 15 und 20 Fahrzeuge durch Flammen, Hitze und Russ beschädigt wurden. Einige davon brannten vollständig aus.

Zur Höhe des Schadens liegen noch keine Angaben vor. Die Solothurner Kantonspolizei bezeichnet ihn in ihrer Mitteilung jedoch als beträchtlich.