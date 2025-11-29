Bjarne Mädel zieht vor Weihnachten nach Hamburg

Keystone-SDA

Schauspieler Bjarne Mädel ("Sörensen fängt Feuer", "Tatortreiniger", "Mord mit Aussicht") zieht noch vor Weihnachten von Berlin in seine Geburtsstadt Hamburg. Ein Grund sei, dass er am Schauspielhaus in Hamburg wieder etwas machen dürfe und der Weg dann nicht so weit sei. "Und der andere Grund ist, dass immer alle denken, dass ich sowieso in Hamburg wohne. Da dachte ich, ich mache es für alle einfacher", sagte der 57-Jährige am Freitagabend in der "NDR Talk Show". Auch der Umzugstermin steht schon: "Wir ziehen am 22. oder 23. Dezember um, und dann sind wir zu Weihnachten in der schönen Stadt Hamburg."

