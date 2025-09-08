BKW übernimmt deutsche Flexibilitätsanbieterin Südvolt

Keystone-SDA

Die Energieversorgerin BKW hat die in München ansässige Firma Südvolt GmbH übernommen. Mit der Akquisition werde der Eintritt in den deutschen Markt für Regelenergie und Systemdienstleistungen beschleunigt, hiess es in einer Mitteilung vom Montag.

(Keystone-SDA) Die Südvolt GmbH betreibt ein zertifiziertes virtuelles Kraftwerk und bündelt damit dezentrale Kraftwerke in ganz Deutschland in einem Leitsystem. Als Flexibilitätsanbieterin stellt sie Primärregelenergie sowie Sekundär- und Tertiärregelleistung für alle vier deutschen Netzbetreiber bereit, wie es in der Mitteilung weiter hiess.

Das bestehende Kundenportfolio von über einem Gigawatt Leistung umfasst laut den Angaben Gross- und Industriekunden aus energieintensiven Sektoren sowie Stadtwerke. Das Unternehmen beschäftigt 20 Mitarbeitende.

Der Zukauf sei Teil der Strategie «Solutions 2030», die darauf ausgerichtet sei, durch Investitionen in Energiespeicher und -produktionen nachhaltige Energielösungen zu erweitern, hiess es weiter. Zudem würden dadurch die Wachstumsambitionen der BKW in Deutschland unterstrichen. Finanzielle Angaben zum Deal machte die BKW nicht.