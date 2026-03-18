Bligg hat heimlich Ja gesagt zu seiner Fabienne

Keystone-SDA

Der Zürcher Rap-Musiker Bligg hat heimlich geheiratet. Bligg und seine Partnerin Fabienne haben sich das Ja-Wort bereits am 7. Juli gegeben, das grosse Fest steht aber noch aus.

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(Keystone-SDA) Am 7. Juli des letzten Jahres seien er und Fabienne zum Standesamt gegangen und seien dort «in sehr intimen Rahmen vermählt» worden, erzählte der 49-Jährige dem «Blick». Ihre gemeinsame sechsjährige Tochter Vivienne, sein zehnjähriger Sohn Lio aus einer früheren Beziehung, sein Bruder Sam Bliggensdorfer und ihre besten Freunde seien bei der Trauung dabei gewesen.

Nach dem Standesamt hätten sie gemeinsam zuhause «ganz gemütlich etwas gegessen und Prosecco getrunken», so Bligg. Es sei ein wunderschöner, intimer Abend gewesen und das grosse Fest werde noch folgen.

Bligg und Fabienne kennen sich seit 18 Jahren, seit sieben Jahren sind sie ein Paar. Ihre Geschichte habe drei Etappen: Anfangs hätten sie eine Affäre gehabt, dann hätten sie sich aus den Augen verloren und inzwischen seien sie schon länger zusammen und hätten eine gemeinsame Tochter, sagte Bligg im Oktober 2023 dem «Blick».