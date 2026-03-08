Bopp und Fritschi müssen in Winterthur in zweiten Wahlgang

Keystone-SDA

Winterthur hat noch keinen neuen Stadtpräsidenten: Weder SP-Kandidat Kaspar Bopp noch FDP-Kandidat Stefan Fritschi haben das absolute Mehr von 16'885 Stimmen geknackt. Der zweite Wahlgang findet am 10. Mai statt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Am Schluss wurde es zur Zitterpartie: Bopp und Fritschi lagen praktisch gleichauf. Die beiden Stadtpräsidiumskandidaten hatten nur 671 Stimmen Unterschied – Bopp lag vorne. Doch weil das absolute Mehr bei 16’885 Stimmen lag, brachte dies Bopp nichts. Es wird ein zweiter Wahlgang nötig.

Klar ist schon jetzt: Dass Fritschi in der Woche vor den Wahlen mit einem Streik der Busfahrer konfrontiert war, schadete ihm nicht – im Gegenteil. Bopp galt in der traditionell eher linken Stadt als Favorit. Fritschi konnte aber tüchtig aufholen.

Neu in den Stadtrat schafften es Mitte-Gemeinderat Andreas Geering und FDP-Gemeinderätin Romana Heuberger. Für sie war es bereits der dritte Anlauf in die Stadtregierung. Alle Bisherigen wurden wiedergewählt.