Boris Becker teilt Fotos von privatem Weihnachtsfest

Keystone-SDA

Boris Becker (58) hat private Einblicke vom ersten Weihnachtsfest mit seiner Tochter Zoë Vittoria geteilt und sich im Kreise seiner grossen Patchworkfamilie gezeigt. Auf Instagram teilte die Tennis-Legende ein Foto, auf dem Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro das rund einen Monat alte Baby hält. Dahinter stehen Becker uns seine Söhne aus erster Ehe, Noah (31) und Elias (26). Auch Beckers Schwester Sabine Becker-Schorp und deren Kinder sind auf dem Foto zu sehen, das vor einem buntgeschmückten Tannenbaum aufgenommen wurde.

(Keystone-SDA) «Ein paar kostbare Tage, an denen das Leben langsamer wird und die Familie an erster Stelle steht.Dann der Abschied … und die stille Dankbarkeit, die zurückbleibt.Dankbar für die Mühe, die Liebe, die Momente und für die Familie, immer», schrieb Becker dazu.

Auf weiteren Fotos sieht man auch Boris Beckers dritten Sohn Amadeus (15), der aus der Ehe mit Lilly Becker stammt. Auf einem Foto hält er stolz seine kleine Halbschwester. Weitere Bilder zeigen, wie die Familie beim Essen sitzt, in einem Fotoalbum blättert oder in Mailand unterwegs ist. Becker und de Carvalho Monteiro leben in Italien. Die beiden sind seit 2024 verheiratet. Zoë Vittoria ist ihr erstes gemeinsames Kind.

Boris Beckers Tochter Anna Ermakova (25) ist auf den Fotos nicht zu sehen.