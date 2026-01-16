Boulevard zu Trumps Privatanwesen in Florida nach ihm benannt

The Swiss voice in the world since 1935
US-Präsident Donald Trump hat nicht nur sein prunkvolles und goldglitzerndes Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida - nun ist auch die Strasse, die direkt zu dem Privatclub führt, nach ihm benannt worden.

(Keystone-SDA) In Florida wurde bei einer Zeremonie für Trump die neue Strassen-Plakette präsentiert: «President Donald J. Trump Boulevard».

Konkret geht es um einen Abschnitt des Southern Boulevard, der vom Flughafen direkt zum Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach führt. Dort hält Trump sich häufig am Wochenende auf. «Ich liebe die Menschen aus Florida», sagte der Präsident. In dem Bundesstaat im Süden der USA geniesst der Republikaner viel Rückhalt.

In Trumps zweiter Amtszeit ist schon einiges nach Trump benannt worden. Zum Beispiel trägt die legendäre Kultureinrichtung Kennedy Center in der US-Hauptstadt Washington seit einiger Zeit zusätzlich Trumps Namen, was allerdings auch viel Kritik hervorrief.

