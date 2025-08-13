Brand beim Bahnhof Winterthur Grüze verursacht hohen Sachschaden
In einer Autogarage beim Bahnhof Winterthur Grüze hat am Mittwoch ein Brand einen geschätzten Schaden von mehreren 100'000 Franken verursacht. Ein 66-Jähriger erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde ins Spital gebracht.
(Keystone-SDA) Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwochnachmittag mitteilte. Im Gebäude befanden sich Reparaturboxen für Autos.
Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Zwei Boxen standen in Flammen. Der rechte Teil des Gebäudes wurde beim Brand zerstört, dazu wurden ein halbes Dutzend Fahrzeuge teilweise oder ganz zerstört, wie es in der Mitteilung heisst. Gemeldet wurde das Feuer um 11.30 Uhr.
Eine schwarze Rauchsäule war am Mittag weit herum zu sehen. Der Bahnverkehr zwischen den Bahnhöfen Grüze und Winterthur-Seen war bis 14.40 Uhr unterbrochen. Die St. Gallerstrasse blieb mehrere Stunden gesperrt.