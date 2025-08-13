The Swiss voice in the world since 1935
Brand beim Bahnhof Winterthur Grüze verursacht hohen Sachschaden

In einer Autogarage beim Bahnhof Winterthur Grüze hat am Mittwoch ein Brand einen geschätzten Schaden von mehreren 100'000 Franken verursacht. Ein 66-Jähriger erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde ins Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwochnachmittag mitteilte. Im Gebäude befanden sich Reparaturboxen für Autos.

Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Zwei Boxen standen in Flammen. Der rechte Teil des Gebäudes wurde beim Brand zerstört, dazu wurden ein halbes Dutzend Fahrzeuge teilweise oder ganz zerstört, wie es in der Mitteilung heisst. Gemeldet wurde das Feuer um 11.30 Uhr.

Eine schwarze Rauchsäule war am Mittag weit herum zu sehen. Der Bahnverkehr zwischen den Bahnhöfen Grüze und Winterthur-Seen war bis 14.40 Uhr unterbrochen. Die St. Gallerstrasse blieb mehrere Stunden gesperrt.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
