Brand beim Gedenkort für Opfer von Crans-Montana ausgebrochen

Beim Memorial für die Opfer von Crans-Montana hat es am frühen Sonntagmorgen gebrannt. Die aufgebotenen Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen, verletzt wurde niemand.

(Keystone-SDA) Zum Brand in der Rue Centrale kam es gegen 6 Uhr, wie die Kantonspolizei Wallis auf der Onlineplattform X mitteilte. Ein Mediensprecher konnte am Sonntagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA noch keine Aussagen zur Brandursache machen. Die Spurensicherung wurde demnach aufgeboten.

