Brand in Batterien-Recyclingbetrieb in Biberist SO

Keystone-SDA

In Biberist SO ist am Dienstagmittag in einem Recylingbetrieb für Lithium-Ionen-Batterien ein Brand ausgebrochen. Der Brand führte zu starker und übelriechender Rauchentwicklung. Die Feuerwehr stand am Nachmittag noch im Löscheinsatz.

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(Keystone-SDA) Die Meldung über den Brand sei bei der Kantonspolizei um 12.38 Uhr eingegangen. Daraufhin sei ein grösserer Teil der Feuerwehr Biberist aufgeboten worden, sagte Bruno Gribi, Mediensprecher der Kantonspolizei, auf Anfrage.

Der Brand sei in einem Batterielager ausgebrochen. Die Ursache des Brandes sei noch unklar. Mitarbeiter des kantonalen Amts für Umwelt seien vor Ort. Der schwarze Rauch ist laut Gribi eine «heikle Sache». Auch der Rettungsdienst stehe vorsorglich bereit. Ob Personen verletzt worden seien, sei noch unklar.

Die Bevölkerung in der Region Biberist, Gerlafingen und Derendingen wurde über Alertswiss aufgefordert, die Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen abzuschalten. Der Brand führe zu einem starken, unangenehmen Geruch, hiess es.