Brand in Berner Regionalgefängnis führt zu Evakuierung

Keystone-SDA

Im Regionalgefängnis Bern ist am Donnerstagabend ein Brand in einer Zelle ausgebrochen. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandlegung aus.

(Keystone-SDA) Mitarbeitende konnten den Brand vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig löschen, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte. Wegen der Rauchentwicklung mussten demnach weitere Zellen evakuiert und die Insassen in einem anderen Teil des Gebäudes untergebracht werden.

Der 19-jährige Insasse wurde vor Ort erstbetreut und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Er befand sich zum Zeitpunkt des Brandes alleine in der Zelle.

Eine Zelle ist laut der Mitteilung der Polizei nicht mehr benutzbar. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.