The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Brand in Berner Regionalgefängnis führt zu Evakuierung

Keystone-SDA

Im Regionalgefängnis Bern ist am Donnerstagabend ein Brand in einer Zelle ausgebrochen. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandlegung aus.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mitarbeitende konnten den Brand vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig löschen, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte. Wegen der Rauchentwicklung mussten demnach weitere Zellen evakuiert und die Insassen in einem anderen Teil des Gebäudes untergebracht werden.

Der 19-jährige Insasse wurde vor Ort erstbetreut und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Er befand sich zum Zeitpunkt des Brandes alleine in der Zelle.

Eine Zelle ist laut der Mitteilung der Polizei nicht mehr benutzbar. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft