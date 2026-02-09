Brand in Bubendorf BL: Waldenburgerbahn fährt mehrere Tage nicht

Keystone-SDA

Wegen eines Grossbrands am frühen Montagmorgen in einer Gewerbeliegenschaft in Bubendorf ist der Betrieb der Waldenburgerbahn für mehrere Tage unterbrochen. Das Feuer hat die Bahnlinie in Mitleidenschaft gezogen, wie die Baselland Transport AG (BLT) mitteilte.

(Keystone-SDA) Das Gebäude befindet sich rund 15 Meter von der Fahrbahn entfernt. Durch das Feuer sind elastische Zwischenlagen beim Gleis geschmolzen. Diese müssen ausgetauscht werden. Zudem hat sich ein Fahrleitungsmast durch die Hitze verformt und muss ebenfalls ausgewechselt werden, wie die BLT mitteilte.

Das Transportunternehmen untersucht noch, ob auch die Fahrleitung und die Kabel beschädigt wurden. Während mehreren Tagen werden auf der Bahnstrecke zwischen Liestal und Waldenburg Ersatzbusse unterwegs sein.

Beim vom Brand betroffenen Gewerbegebäude handelt es sich um eine Liegenschaft der Firma Greenplaces, wie diese auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.

40 Firmen im Gewerbegebäude tätig

Welche der 40 eingemieteten Firmen und ebenso vielen Lagereinheiten betroffen sind, ist gemäss Angaben der für die Verwaltung zuständigen Firma Vivacon noch nicht bekannt. Es sei noch nicht klar, wie stark das Gebäude beschädigt ist, wie der CEO der Immobilienfirma gegenüber Keystone-SDA sagte. Teile davon seien womöglich total zerstört, der vordere Bereich hingegen nicht. In manchen Lagerräumen befänden sich auch Habseligkeiten von Privatpersonen.

Das Gebäude ist jedenfalls zu einem grossen Teil eingestürzt, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Basel-Landschaft gegenüber der Nachrichtenagentur sagte. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer brach kurz vor 04.00 Uhr an der Wattwerkstrasse aus. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Liegenschaft mit verschiedenen Gewerbebetrieben bereits in Vollbrand. Das Grossaufgebot der Feuerwehr brachte den Brand nach rund drei Stunden unter Kontrolle, wie es im Polizei-Communiqué heisst.

Die Brandursache ist noch unklar und wird von Spezialisten der Polizei abgeklärt. Die Sperrung der Kantonsstrasse gleich neben dem Greenplaces-Gebäude bleibt vorerst bestehen. Der Verkehr wird lokal umgeleitet.

Energiehaus Wattwerk nebenan ist nicht beschädigt

Bei der zerstörten grünen Liegenschaft handelt es sich um das Nachbargebäude des schweizweit bekannten und prämierten Plus-Energie-Gewerbehauses Wattwerk. Dieses wurde beim Brand nicht beschädigt, wie der Geschäftsführer Heinrich Holinger gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.

Seine Firma sei «mit einem blauen Auge davongekommen». Aufgrund der Sperrung sei aber zurzeit kein Zugang zu seinem Solartechnikunternehmen möglich. Noch unklar sei, ob die Glasfaserkabelverbindung zerstört sei. Das Wattwerk produziert mehr Energie als die Firma verbraucht und galt bei der Erbauung im Jahr 2004 als Pionierprojekt.