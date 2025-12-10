Brand in Doppelhaushälfte in Thayngen TG unter Kontrolle

Keystone-SDA

In Thayngen SH ist am Mittwochabend ein Doppel-Einfamilienhaus in Brand geraten. Personen wurde keine verletzt. Es bestand zunächst der Verdacht auf Asbest, wie eine Sprecherin der Kantonspolizei Schaffhausen auf Anfrage von Keystone-SDA sagte.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Laut Angaben der Kantonspolizei war die Brandmeldung eines Doppel-Einfamilienhauses kurz vor 18 Uhr eingegangen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei der linke, unbewohnte Teil des Gebäudes bereits in Vollbrand gestanden. Im Laufe der Löscharbeiten habe sich das Feuer auf die rechte Hälfte des Doppeleinfamilienhauses ausgebreitet.

Die Bewohner des rechten Hausteils konnten sich gemäss Polizeiangaben noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbst in Sicherheit bringen. Den zahlreichen Feuerwehrangehörigen sei es im Verlauf des Abends gelungen den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnhäuser zu verhindern.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung sowie des Verdachts auf Asbestbelastung wurden die Bewohnerinnen und Bewohner von Thayngen sowie dem angrenzenden Herblingen über Alertswiss informiert, die Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

Die Polizei geht aufgrund der bisherigen Erkenntnisse davon aus, dass der Brand in der linken, unbewohnten Haushälfte ausgebrochen ist. Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.