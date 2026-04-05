Brand in Mehrfamilienhaus in Gerlafingen SO – keine Verletzten

Keystone-SDA

In einem Mehrfamilienhaus in Gerlafingen im Kanton Solothurn ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Es gab keine Verletzten.

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(Keystone-SDA) Mehrere Feuerwehren standen laut «Blick» online, der zuerst berichtete, auch am Abend noch im Dienst. Mehrere Bewohner hätten aus dem ehemaligen Von-Roll-Gebäude evakuiert werden müssen wegen des Vollbrandes.

Die Polizei Kanton Solothurn bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA lediglich den Brand in einem Mehrfamilienhaus und dass niemand verletzt wurde.