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Brand in Mehrfamilienhaus in Gerlafingen SO – keine Verletzten

Keystone-SDA

In einem Mehrfamilienhaus in Gerlafingen im Kanton Solothurn ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Es gab keine Verletzten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mehrere Feuerwehren standen laut «Blick» online, der zuerst berichtete, auch am Abend noch im Dienst. Mehrere Bewohner hätten aus dem ehemaligen Von-Roll-Gebäude evakuiert werden müssen wegen des Vollbrandes.

Die Polizei Kanton Solothurn bestätigte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA lediglich den Brand in einem Mehrfamilienhaus und dass niemand verletzt wurde.

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