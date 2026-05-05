Brand in Riedt bei Erlen TG verursacht Schäden in Millionenhöhe

Keystone-SDA

Ein Gewerbegebäude in Riedt bei Erlen hat in der Nacht auf Dienstag gebrannt. Verletzt wurde niemand, doch entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe, wie die Kantonspolizei Thurgau am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Ein Grossaufgebot der Feuerwehren Erlen, Amriswil und Weinfelden löschte den Brand. Das Feuer griff nicht auf weitere Gebäude über.

Löschwasser gelangte in einen angrenzenden Bach, weshalb die Feuerwehr eine Sperre errichtete, hiess es weiter. Die Hauptstrasse zwischen Sulgen und Erlen war während des Einsatzes gesperrt.

Die Brandursache ist noch unbekannt. Der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau klärt diese ab.

Das Feuer brach kurz vor 22 Uhr aus. Wegen des Rauchs forderten die Behörden des Kantons Thurgau die Anwohnerinnen und Anwohner zwischenzeitlich dazu auf, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Gegen 2 Uhr nachts gaben sie über den Warndienst Alertswiss Entwarnung.