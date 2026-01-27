The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Brand in Zürcher Freimaurer-Lokal war wohl Brandstiftung

Keystone-SDA

Der Brand im Vereinslokal der Zürcher Freimaurer in der Nacht auf Montag wurde wohl absichtlich gelegt. Die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren wegen Brandstiftung eröffnet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die bisherigen Ermittlungen würden auf Brandstiftung hindeuten, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag auf Anfrage von Keystone-SDA mit. Es sei ein Strafverfahren gegen Unbekannt eröffnet worden. Weitere Angaben wollte die Staatsanwaltschaft nicht machen.

Gemäss Behördenangaben gab es auch noch einen Einbruch in einem Nebengebäude. Gemäss Angaben der Freimaurer verschwand dabei eine Sammlung von Gehstöcken, die in einer Vitrine aufbewahrt wurden.

Freimaurer besprechen nächste Schritte

Die Untersuchungen rund um den Grossbrand im historischen Haus laufen derzeit auf Hochtouren. Wie es mit dem Gebäude weitergeht, ist derzeit noch unklar. Die Freimaurer-Loge komme am Dienstagabend zusammen, um die nächsten Schritte zu besprechen, sagte Raoul Würgler, Stuhlmeister der betroffenen Freimaurerloge, auf Anfrage.

Das Feuer war in der Nacht auf Montag gegen 1 Uhr im Dachstock des historischen Altstadtgebäudes ausgebrochen. Die Löscharbeiten erwiesen sich als anspruchsvoll, weil das Dach einzustürzen drohte. Verletzt wurde niemand.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft