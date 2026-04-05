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Brand zerstört Mehrfamilienhaus in Romanshorn TG

Keystone-SDA

Am Samstagabend ist in einem Mehrfamilienhaus in Romanshorn ein Brand ausgebrochen. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich selbständig in Sicherheit bringen, es gab keine Verletzten. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei den Löscharbeiten stürzten Teile des Dachstocks ein, wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilte. Der Sachschaden betrage mehrere hunderttausend Franken.

Das Feuer brach kurz vor 21.45 Uhr in einer Küche eines Mehrfamilienhauses an der Kreuzstrasse aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Dachstock. Die Feuerwehren standen mit rund 80 Personen im Einsatz und konnten den Brand löschen.

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