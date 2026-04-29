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Brian Keller sitzt schon wieder in Untersuchungshaft in Zürich

Keystone-SDA

Der einst bekannteste Häftling der Schweiz sitzt wieder hinter Gittern: Der Zürcher Brian Keller ist in Untersuchungshaft.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Zürcher Staatsanwaltschaft führt ein Verfahren wegen Drohung und Nötigung, wie ein Sprecher am Mittwoch gegenüber Keystone-SDA sagte. Er bestätigte damit eine Meldung von «Blick».

Das Zwangsmassnahmengericht habe Keller am 25. April auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft versetzt, sagte der Sprecher weiter.

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