Buckelwal an Ostsee-Sandbank nicht mehr zu sehen

Keystone-SDA

Der seit Tagen in der Ostsee vor Timmendorfer Strand auf einer Sandbank festsitzende Wal hat sich wohl befreit. Medienschaffende suchten am Freitagmorgen das Wasser und den Horizont nach dem Meeressäuger ab und konnten das Tier nicht mehr entdecken.

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(Keystone-SDA) Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher nicht – Einsatzkräfte und Experten waren zunächst nicht am Wasser, wie ein Reporter der deutschen Nachrichtenagentur DPA berichtete.

Der Buckelwal war Montagmorgen auf einer Sandbank entdeckt worden. Tagelang wurde versucht, das 12 bis 15 Meter lange Tier zu befreien. So war etwa am Dienstag ein Rettungsversuch mit einem kleinen Saugbagger gescheitert. Am Donnerstag wurde mit einem Schwimmbagger eine Rinne ausgehoben.

Meter um Meter hatte sich der Wal am Abend durch diese Rinne gekämpft. Auch ein grösserer Bagger konnte schliesslich von Land aus eingreifen, nachdem ein Damm aufgeschüttet worden war, um das schwere Gerät in Reichweite zu bringen.

Das Tier zeigte sich aktiver als in den Tagen zuvor. Die Helfer versuchten es am Abend auch mit Lärm zu animieren – durch Hupen, Trommeln oder Rufen. Auch das Tier selbst gab immer wieder lautes Brummen von sich. Am Ende hätten am Abend nur noch wenige Meter bis ins tiefere Wasser gefehlt, sagte der Bürgermeister von Timmendorfer Strand, Sven Partheil-Böhnke, als die Aktion wegen der Dunkelheit abgebrochen wurde.