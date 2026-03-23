Bund erteilt AKW Gösgen Freigabe zum Wiederanfahren

Keystone-SDA

Nach einem mehrmonatigen Stillstand hat der Bund dem Kernkraftwerk Gösgen in Däniken SO am Montag die Freigabe zum Wiederanfahren erteilt. Das Kernkraftwerk erfüllt die dafür notwendigen gesetzlichen Vorgaben, wie das Eidgenössische Nuklearinspektorat (Ensi) mitteilte.

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(Keystone-SDA) Das Ensi habe die durchgeführten Revisionsarbeiten sowie die Nachrüstungen im Speisewassersystem geprüft und akzeptiert, schrieb die Behörde in einer auf der Plattform X publizierten Medienmitteilung.

Das Werk sei am 24. Mai 2025 planmässig für jährliche Revisionsarbeiten vom Netz gegangen. Das Wiederanfahren habe sich nach den abgeschlossenen Arbeiten verzögert, wie das Ensi schrieb. Der Betreiber des Kernkraftwerkes musste Nachweise zur möglichen Überlastung im Speisewasser-Rohrleitungssystem erbringen.

Mitte Juli 2025 teilte die Medienstelle des Kernkraftwerks Gösgen-Däniken mit, dass die Sicherheitsnachweise sehr umfassend seien und ihre Ausarbeitung mehr Zeit als ursprünglich geplant benötige. Inzwischen hat das Ensi die Nachweise geprüft und für zulässig befunden.