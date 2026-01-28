Bund zählt Grimseltunnel zu Verkehrs-Schlüsselprojekten

Keystone-SDA

Bei der Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur für die kommenden Jahrzehnte zählt der Bund den Grimseltunnel zu den Schlüsselprojekten. Das Projekt wird in die Bundesbotschaft 2027 aufgenommen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Beim Grimseltunnel geht es um ein Bauwerk, in dem Bahn und Hochspannungsleitung gebündelt werden sollen. Hintergrund ist, dass die grösstenteils mehr als sechzig Jahre alte Höchstspannungsleitung an der Grimsel ersetzt werden muss. Wird auch ein 22 Kilometer langer einspuriger Schmalspur-Bahntunnel zwischen Innertkirchen BE und Oberwald VS gebaut, sollen die Leitungen durch diesen geführt werden.

Der Bundesrat erwartet von den betroffenen Kantonen, dass sie aufzeigen, wie sie die Potenziale des Tunnels durch eine proaktive Raumplanung und Standortentwicklung nutzen möchten, wie er am Mittwoch mitteilte.

Der Bundesrat hat sich am Mittwoch auch zum Ausbau der Strassenverkehrsinfrastruktur geäussert. Aus der To-Do-Liste gestrichen hat er unter anderem den Autobahnausbau Schönbühl-Kirchberg.