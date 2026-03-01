Bundespräsident erinnert am Tag der Kranken auch an die Brandopfer

Keystone-SDA

Am Tag der Kranken hat Bundespräsident Guy Parmelin an die Brandopfer von Crans-Montana erinnert. Trotz der Ungewissheit und des Schmerzes habe er bei den Betroffenen Hoffnung und Mut gesehen. Dieses Jahr steht der Tag unter dem Motto "selbstbestimmt und eingebunden".

1 Minute

(Keystone-SDA) Beim Kontakt mit den Verletzten habe er gespürt, wie wichtig Nähe sei. «Diese Begegnungen haben mich tief bewegt», wird Parmelin in seiner Rede zum Tag der Kranken vom Sonntag zitiert. Diese Momente zeigten Verletzlichkeit, aber «auch unsere Stärke, wenn wir füreinander da sind».

Deshalb rufe er an diesem Tag dazu auf, aufmerksam zu sein, und aufeinander zuzugehen. «Lassen wir niemanden allein. Selbstständigkeit verleiht Würde», so Parmelin. Zum diesjährigen Thema betonte er die Bedeutung der Autonomie.

Seit über 85 Jahren und mit fast 40 Trägerorganisationen beteiligen sich am ersten Märzsonntag am Tag der Kranken viele Menschen mit Solidaritätsveranstaltungen, Konzerten, Besuchs- und Geschenkaktionen in Spitälern und Heimen, aber auch bei Betroffenen zu Hause.