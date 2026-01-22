Bundesrat Cassis plant Reisen nach Kiew, Moskau und Washington

Keystone-SDA

Aussenminister Ignazio Cassis plant als OSZE-Vorsitzender Reisen nach Kiew, Moskau und Washington. Dafür brauche es aber eine Entwicklung der Lage in der Ukraine, sagte der Bundesrat am Donnerstag in Davos GR.

(Keystone-SDA) Der Krieg in der Ukraine habe für ihn als Vorsitzenden der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) «höchste Priorität», sagte Cassis an einem Medienanlass am Rande des Weltwirtschaftsforums (WEF). Bei einem allfälligen Waffenstillstand müsse in 24 bis 48 Stunden ein Team vor Ort sein.

Am Montag traf Cassis in Davos den ukrainischen Aussenminister Andrij Sybiha. Mit ihm sprach er über die mögliche Rolle der OSZE bei einer Entspannung oder einem Waffenstillstand. Sybiha habe ihn zudem über die laufenden Gespräche zwischen Kiew und Washington informiert.

Für Donnerstag ist ein Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump in Davos geplant. Selenskyj käme, um die Gespräche abzuschliessen, sagte Cassis.