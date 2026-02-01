Bundesrat Martin Pfister am Sonntag in Crans-Montana VS

Bundesrat Martin Pfister am Sonntag in Crans-Montana VS Keystone-SDA

Einen Monat nach der Brandkatastrophe ist Bundesrat Martin Pfister nach Crans-Montana gereist. Der Bundesrat und seine Delegation gedachten kurz vor Beginn der Abfahrt der Männer im Ski-Weltcup der Opfer am Ort der Gedenkstätte.

(Keystone-SDA) Der Sportminister kam gegen 9.30 Uhr nach Crans-Montana. Er wurde von seiner Tochter, dem Walliser Staatsrat Christophe Darbellay und dem Präsidenten des Nationalrats Pierre-André Page begleitet.

Die Delegation traf zunächst junge Skifahrer aus der Region, bevor sie sich zum Mahnmal begab. Die Politiker legten dort einen Blumenkranz nieder und trugen sich in das Kondolenzbuch ein. Der Gedenkort, der sich nun in der Nähe der Kapelle St-Christophe befindet, zählt mehrere hundert Beileidsbekundungen, die seit den Ereignissen vom 1. Januar dort hinterlegt wurden.

Auch Bundespräsident Guy Parmelin und Bundesrat Beat Jans hatten sich in den Tagen nach der Tragödie in den Walliser Ferienort begeben.