Campingplatz am Lauerzersee muss verkleinert werden

Keystone-SDA

Der Kanton Schwyz legt den Nutzungsplan für die Moorlandschaft Sägel/Lauerzersee öffentlich auf. Er sieht etwa Änderungen beim Campingplatz Buchenhof, bei der Sägelstrasse und bei der Düngung vor, wie das kantonale Umweltdepartement am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Das seit 1987 bestehende Naturschutzgebiet Lauerzersee-Sägel-Schutt ist eine der sechs Moorlandschaften im Kanton Schwyz. Es soll erweitert und an die Moorlandschaft von nationaler Bedeutung angepasst werden, wie es im Communiqué hiess. Neu gelten etwa verbindliche Schutz- und Pufferzonen, in denen künftig kein Dünger mehr ausgebracht werden darf.

Der Campingplatz Buchenhof soll laut Communiqué verkleinert werden. Künftig sind 100 Saison- und 30 Kurzzeitplätze erlaubt. Zum Vergleich: Laut einer Planungsleiterin des Umweltdepartements standen im vergangenen Sommer rund 200 Wohnwagen ganzjährig dort.

Zum Schutz von Pflanzen und Tieren werden strengere Betretungsregeln eingeführt. So gilt etwa in der Naturschutzzone und im Wald im Gebiet des Wildtierkorridors ein «ganzjähriges Betretungsverbot». Während bestehende Wege teilweise angepasst werden, bleibt die Badestelle «Choli» erhalten.

Die Sägelstrasse, die laut Mitteilung über Jahre hinweg schrittweise verbreitert wurde, muss auf die ursprünglich bewilligte Breite von 3,6 Metern zurückgebaut werden. Aus Sicherheitsgründen sind zusätzliche Ausweichsstellen geplant, wie es weiter hiess.

Der Nutzungsplan liegt ab Freitag während 30 Tagen öffentlich auf.