Cassis befürwortet Ukraine-Gipfel in Genf

Keystone-SDA

Die Schweiz wäre nach Aussage von Aussenminister Ignazio Cassis bereit, ein Gipfeltreffen zum Ukraine-Krieg in Genf zu organisieren. Man habe Erfahrung mit derartigen Anlässen, betonte er.

Man sei nicht nur bereit, sondern mehr als bereit, sagte Cassis. Er machte seine Aussagen bei einem gemeinsamen Auftritt mit seinem italienischen Amtskollegen Antonio Tajani in Bern. Er dankte dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni für ihr Vertrauen. Die beiden hatten die Schweiz als Austragungsort ins Spiel gebracht.

Tajani sagte, für sein Land sei es zentral, dass ein Treffen dieser Art in Europa stattfände.