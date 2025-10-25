Cassis weiht in Kuwait neue Botschaft ein und beendet Nahost-Reise

Keystone-SDA

Bundesrat Ignazio Cassis hat am Samstag in Kuwait nach Bagdad eine weitere Schweizer Botschaft eingeweiht. Er beendete zugleich seine Nahost-Reise, die ihn zuvor auch nach Jordanien und in den Irak geführt hatte. In Amman versprach Cassis weitere Nothilfe für Gaza.

(Keystone-SDA) Am Samstag wurde Cassis in Kuwait-Stadt von seinem Amtskollegen, Aussenminister Abdullah Ali Al-Yahya, und Scheich Nasser Al Sabah empfangen, wie es in einer Mitteilung des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hiess.

Die Gespräche boten demnach Gelegenheit, eine Bilanz der bilateralen Beziehungen vorzunehmen, insbesondere in wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Hinsicht. Auch die geopolitische Lage in der Region stand auf der Tagesordnung, vor allem die Situation in Gaza und am Persischen Golf.

Im Anwesenheit von Scheich Al Sabah und Nationalratspräsidentin Maja Riniker weihte Cassis das neue Schweizer Botschaftsgebäude in der kuwaitischen Hauptstadt ein. Die Feier markierte zugleich das 60-jährige Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen der Schweiz und Kuwait.