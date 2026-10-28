Cham ZG will 2027 den Steuerfuss senken

Keystone-SDA

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Der Chamer Gemeinderat will 2027 den Steuerfuss um einen Prozentpunkt senken. Im Budget 2027 rechnet die drittgrösste Zuger Gemeinde mit einem Defizit von rund 568'000 Franken.

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(Keystone-SDA) Eine «moderate» Senkung des Steuerfusses von 54 auf 53 Prozent sei wichtig und notwendig, wird der für die Finanzen zuständige Gemeinderat Arno Grüter (FDP) in der Mitteilung der Gemeinde zitiert. Das sei «verkraftbar und hält uns konkurrenzfähig», so der Finanzvorsteher.

Im Budget 2027 rechnet die Gemeinde gegenüber dem Vorjahr mit 8,5 Millionen Franken höheren Steuereinnahmen. Sowohl bei den natürlichen als auch bei den juristischen Personen sollen die Erträge steigen, hiess es am Mittwoch.

Im Budget mit einem Ertrag von 119,6 Millionen Franken und einem Aufwand von 120,2 Millionen Franken rechnet Cham wegen «ausserordentlich hoher Steuereinnahmen» mit um 6,9 Millionen Franken weniger Geldern aus dem innerkantonalen Finanzausgleich. Um dies teilweise auszugleichen, sollen 3 Millionen Franken aus politischen Reserven entnommen werden.

In den Jahren 2027 bis 2031 plant die Gemeinde Investitionen von insgesamt 177,9 Millionen Franken. Der mit Abstand grösste Brocken entfällt mit 105 Millionen Franken auf Schulhausbauten.

Über das Budget und den Steuerfuss befinden die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung im Dezember.