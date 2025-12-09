Chinas «Eisstadt» wappnet sich für berühmtes Festival

Keystone-SDA

Mit langen Haken und Kreissägen hat die Stadt Harbin im hohen Nordosten Chinas die Vorbereitungen für ihr berühmtes Eisfestival begonnen.

(Keystone-SDA) Zum traditionellen «Eispflücken» schnitten Menschen grosse Blöcke aus dem zugefrorenen Songhua-Fluss. Aus diesen formen Künstler später Skulpturen, die bei dem Eisfestival zur Schau kommen sollen.

Das auf natürliche Weise gefrorene Eis gilt als besonders stabil für die künstlichen Arbeiten als menschengemachte Klötze. In der Stadt mit mehr als fünf Millionen Einwohnern liegen die Temperaturen tagsüber mittlerweile deutlich unter dem Gefrierpunkt.

Wintertourismus immer wichtiger für China

Jedes Jahr strömen Millionen Besucher in die von russischen Bauten geprägte Stadt, um die bunt beleuchteten, teils meterhohen Skulpturen zu bestaunen. Die Figuren sind an vielen Orten in der Hauptstadt der Provinz Heilongjiang verteilt.

Wintertourismus entwickelt sich in China seit einigen Jahren zu einer immer wichtigeren Industrie. Die Regierung sieht darin eine Möglichkeit, die Menschen zu mehr Konsum zu bewegen. China setzt dabei neben dem Eisfestival in Harbin auf den Ausbau von Skigebieten und Skihallen.