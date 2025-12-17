Choreograf Hans van Manen 93-jährig gestorben

Keystone-SDA

Der weltberühmte niederländische Choreograf Hans van Manen ist am Mittwochabend im Alter von 93 Jahren verstorben. Das gab das Niederländische Nationalballett bekannt. Der neoklassische Tanzgrossmeister hat in seinem Leben mehr als 150 Werke geschaffen.

(Keystone-SDA) Van Manen gilt als einer der grossen Erneuerer des zeitgenössischen Balletts. Er zählte zu den Gründungsmitgliedern des Nederlands Dans Theater und leitete dieses von 1961 bis 1970.

«Hans van Manen ist einer der grössten Künstler, die unser Land hervorgebracht hat, und für viele Menschen ein unglaublich inspirierender Freund. Sein Beitrag zur Entwicklung des Tanzes in den Niederlanden und weit darüber hinaus ist von immenser Bedeutung», würdigte Ted Brandsen, Direktor des Niederländischen Nationalballetts, sein grosses Vorbild.

«Tatkräftig, temperamentvoll, unendlich neugierig, liebevoll, grosszügig, engagiert, liebenswert (und schwierig), mit einer grossen Portion Humor, unvergleichlich und unvergesslich, der grosse Choreograf, der König des Swing, ein grossartiger Freund – Hans ist all das und noch viel mehr für mich und für uns», so Brandsen. «Seine Kunst wird in den Körpern der Tänzer, die seine Werke aufführen, und in den Augen unzähliger Zuschauer weiterleben.»

Als Choreograf arbeitete Hans van Manen an allen grossen Häusern – auch in der Schweiz. Sein Videoballett «Live» soll anlässlich eines vierteiligen Ballettabends ab dem 17. Januar am Zürcher Opernhaus gezeigt werden, wie auf der Webseite des Opernhauses zu lesen ist. Mit dem zur Pionierzeit der Videotechnik entstandene Stück «Live» habe van Manen 1979 Tanzgeschichte geschrieben, heisst es weiter.