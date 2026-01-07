Christa Rigozzi und ihr Partner erklären sich mit KI die Liebe

Keystone-SDA

Zum Jahrestag haben sich Moderatorin Christa Rigozzi und ihr Partner Giovanni Marchese auf Instagram gegenseitig eine Liebeserklärung gemacht. Ein Foto und das dazugehörige KI-Video zeigen das Paar im Jahr 1999.

(Keystone-SDA) «27 Jahre zusammen und ich fühle mich immer noch wie ein Mädchen…als wäre es gestern gewesen», schrieb Rigozzi zum Foto, das sie eng an ihren Partner geschmiegt zeigt. Der «Blick» berichtete zuerst darüber. Nur habe sie inzwischen mehr Träume und Ziele erreicht – und viele weitere vor sich. «Ich bin dankbar für jeden einzelnen Tag, denn das Leben ist ein Geschenk», so Rigozzi.

Ihr Ehemann Giovanni Marchese veröffentlichte zudem ein Video in seiner Story, in dem das Bild mithilfe von Künstlicher Intelligenz zum Leben erweckt wird: Das Lächeln des Paares wird grösser, sie wenden sich einander zu und schauen sich verliebt an. Auch Rigozzi teilte das Video in ihrer Story.

Die Ex-Miss-Schweiz Christa Rigozzi und der ehemalige Fussballer Giovanni Marchese sind seit 27 Jahren ein Paar und seit 2010 verheiratet. Sie sind Eltern von zwei Töchtern.