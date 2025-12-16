Christina Hänni liebt ihr Leben in der Schweiz

Keystone-SDA

Vor drei Jahren ist Christina Hänni in die Schweiz gezogen. Seitdem habe der "Swiss Effect" seine volle Wirkung entfacht, schreibt die deutsche Tänzerin bei Instagram. Ihr Leben sei dabei ziemlich auf den Kopf gestellt worden.

(Keystone-SDA) In einem Post auf Instagram zeigte die Frau von Luca Hänni, wie sich ihr Leben durch den «Swiss Effect» zum Positiven verändert hat und wie die 35-Jährige die Schweizer Natur entdeckt. Ob beim Wandern, Wakeboarden, Paragleiten oder Schlitteln: Stets hat sie ein breites Grinsen im Gesicht.

Christina Hänni liebe ihr Leben in der Schweiz, das verrate ihr Post, meint denn auch die «Schweizer Illustrierte». Bereits im August habe Hänni erklärt, dass sie sich in der Schweiz total integriert und zuhause fühle.

Bei ihren Followern stösst sie auf viel Verständnis. Während einige die positive Wirkung der Schweiz aus erster Hand bestätigen, wollen andere wissen, ob Christina Hänni jetzt auch Rivella trinkt.