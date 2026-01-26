Christina Hänni wird dieses Jahr nicht bei RTL tanzen

Keystone-SDA

Christina Hänni (35) steht nicht auf der Teilnehmerliste der RTL-Show "Let's Dance". Bei Instagram hat die Profitänzerin nun bestätigt, dass sie in der kommenden Staffel nicht zu sehen sein wird.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Unter Christina Hännis Videobotschaft auf der Plattform Instagram sammelten sich innert weniger Stunden über 400 Kommentare. Die Nachricht über ihre Nicht-Teilnahme schien nicht nur die Profitänzerin zu bewegen. Bei Instagram bedauerten ihre Fans sehr, dass Hänni in der diesjährigen Staffel «Let’s Dance» nicht zu sehen sein wird. Einige fragten sie in den Kommentaren nach dem Grund dafür.

Sie sei weder schwanger noch in Elternzeit, sagte Christina Hänni in ihrem Video. Und klar, mache sie ihr Fehlen bei «Let’s Dance» «wirklich traurig». Sie wisse noch nicht, wie es jetzt weitergehen soll. So richtig unterkriegen lässt sich Hänni davon aber nicht: Trotz schlechter Nachricht zeige sie sich in ihrem Video bestens gelaunt, so der «Blick» am Montag.

Auf Anfrage der Zeitung äusserte sich der deutsche Sender RTL zu Christina Hännis Abwesenheit in der neuen Staffel: «Unsere Let’s Dance»-Familie ist mittlerweile sehr gross, sodass wir nicht jedes Jahr alle Profis mitnehmen können.» Hännis‘ Nicht-Teilnahme in diesem Jahr bedeute natürlich keineswegs ein endgültiges Aus, meinte RTL.

Das wird auch Christina Hännis Unterstützerinnen und Unterstützer bei Instagram freuen: Die wünschen ihr viele andere spannende Projekte und hoffen, dass die Profitänzerin im nächsten Jahr wieder mit an Bord sein wird.