Comedian Stefan Büsser in Abu Dhabi gestrandet

Keystone-SDA

Der Comedian Stefan Büsser ist in Abu Dhabi gestrandet. Weil der Luftraum in Folge der Eskalation im Nahen Osten gesperrt ist, verpasst der SRF-Moderator möglicherweise die Aufzeichnung seiner Late-Night-Show.

(Keystone-SDA) In einem am Montag veröffentlichten Video auf Instagram sprach der 40-Jährige von «einem ungeplanten Abenteuerurlaub». Normalerweise gebe er nicht preis, was er in seinen privaten Ferien unternehme. Allerdings habe die Situation berufliche Konsequenzen. «Ich werde diese Woche Auftritte absagen müssen.»

Die Situation sei «extrem surreal», sagte Büsser weiter. «Du hörst im Hotelpool Kinder schreien und oben fliegen Mullah-Raketen, die vom Militär abgeschossen werden. Das macht Angst, sage ich ganz ehrlich.» Zuerst berichtete der «Blick» darüber.

Stefan Büsser moderiert die SRF-Sendung «Late Night Switzerland», die jeweils am Sonntagabend ausgestrahlt wird. Ob er die nächste Ausgabe verpassen wird, sei noch unklar. «Falls jemand mal Late Night moderieren wollte – jetzt wäre der Moment», sagte der Comedian.