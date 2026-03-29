Daniel Bichsel fiebert Fotofinish entgegen

Im knappen Rennen um den letzten Regierungsratssitz fiebert SVP-Kandidat Daniel Bichsel "dem Fotofinish" entgegen. Er habe erwartet, dass es eng werden dürfte, sagte er der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntagnachmittag im Berner Rathaus.

1 Minute

(Keystone-SDA) Um den siebten und letzten Sitz konkurrieren laut Hochrechnung des Kantons Daniel Bichsel und SP-Mann Reto Müller. Eine erwartete Rechtstendenz könnte Bichsel in die Karten spielen.

Eine solche Tendenz zeigt sich laut Hochrechnung auch bei den Grossratswahlen. Der SVP wird ein Plus von acht Sitzen prognostiziert. Er habe durchaus Sitzgewinne erwartet, sagte Bichsel, das Ausmass überrasche ihn aber schon.

Bichsel vermutet, dass die aktuelle Themenlage Werte wie Sicherheit, Konstanz und Kontinuität in den Vordergrund treten lasse. Werte, die die SVP vertrete. Grüne Themen, das hätten jüngst auch andere Wahlen gezeigt, seien eher etwas in den Hintergrund getreten.

Auch SVP-Kantonalpräsident Manfred Bühler betonte die aktuelle Weltlage mit vielen Unsicherheiten. Eine Partei wie die SVP, die Sicherheit ins Zentrum stelle, könne in diesem Kontext nur gewinnen.

Zum Kopf-an-Kopf-Rennen im Regierungsrat sagte Bühler, dass der Gewinn eines fünften Sitzes nicht einfach sei, aber «wir sind sehr nah dran». Der Sitzgewinn sei absolut im Bereich des Möglichen. «Wir drücken die Daumen», gab sich Bühler zuversichtlich.