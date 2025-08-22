The Swiss voice in the world since 1935
Darum liebt Christa Rigozzi ihren Giovanni seit über 25 Jahren

Keystone-SDA

Moderatorin Christa Rigozzi hat dem "Blick" das Geheimnis ihrer langjährigen Liebe zu Ehemann Giovanni Marchese verraten. Das Paar nehme sich trotz Familie und voller Terminkalender immer viel Zeit füreinander.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Giovanni bringt mich immer zum Lachen, ist emotional, immer für uns da und sehr liebevoll», sagte Rigozzi zu der Zeitung. Sie beide seien ausgesprochene Familienmenschen, doch ihre Zweisamkeit würden sie sehr geniessen – etwa bei einem Film am Abend, wenn die Kinder im Bett seien.

Sie hätten viele Gemeinsamkeiten, Hobbys, Werte und Visionen. Wie in jeder Ehe krache es auch bei ihnen hin und wieder, doch die Konflikte hielten sich in Grenzen. «Sonst wären wir nicht schon bald 25 Jahre zusammen», sagte Rigozzi weiter.

Kennengelernt haben sich der ehemalige Fussballer und die Ex-Miss-Schweiz im Jahr 1998 vor einem Fast-Food-Lokal in Lugano. Später trafen sie sich an der Fasnacht wieder und wurden ein Paar. Am 4. September 2010 heirateten sie in der Kirche von Monte Carasso. Mit den Zwillingsmädchen Alissa und Zoe, beide 8 Jahre alt, wurde das Familienglück komplett.

