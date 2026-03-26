Das gestohlene Vermögen von Ursula Andress wurde ermittelt

Keystone-SDA

Das "verschwundene" Vermögen von Ursula Andress ist dank internationaler Ermittlungen gefunden worden. Der mittlerweile verstorbene Vermögensverwalter der 90-jährigen Schauspielerin hatte zu Lebzeiten einen grossen Teil ihres Geldes veruntreut.

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(Keystone-SDA) Die Untersuchungen hätten Licht in ein hochkomplexes Geldwäschereinetzwerk gebracht, berrichtete die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos am Donnerstag.

Ihren Ursprung hatten die Ermittlungen in der Schweiz, wo Andress eine fortschreitende Verringerung ihres Vermögens gemeldet hatte, das sie Treuhändern anvertraut hatte. «Mir geht es derzeit sehr schlecht», sagte sie im Januar gegenüber dem «Blick». Beim Kanton Waadt hatte Andress Strafanzeige erstattet. Sie beschuldigt ihren einstigen Vermögensverwalter, ihr 18 Millionen Franken gestohlen zu haben.

Die Schweizer Behörden stellten undurchsichtige und ausgeklügelte Transaktionen fest, die darauf abzielten, die Rückverfolgbarkeit des Geldes zu behindern. Die Ermittlungen ermöglichten es, den «Weg» von rund 18 Millionen Franken nachzuvollziehen, die anschliessend in ausländische Unternehmen, Immobilienkäufe und wertvolle Kunstwerke reinvestiert wurden.

Verbindungen nach Florenz

Italien wurde in die Angelegenheit einbezogen, als sich bedeutende Verbindungen zur Provinz Florenz abzeichneten. Dort wurden 11 Immobilien und 14 Grundstücke, darunter Weinberge und Olivenhaine, sowie Kunstwerke und weitere finanzielle Mittel identifiziert. All das wird als Ergebnis von Geldwäsche angesehen.

Die Bezirksdirektion zur Bekämpfung der Mafia der Staatsanwaltschaft Florenz hat nun laut Adnkronos gemeinsam mit der Finanzpolizei Vermögenswerte, Kunstwerke und Finanzmittel im Wert von rund 20 Millionen Euro beschlagnahmen lassen. Der Anklage zufolge stehen diese Vermögenswerte im Zusammenhang mit der illegalen Verwaltung des Vermögens von Ursula Andress.

Andress, die in Ostermundigen aufwuchs und heute zurückgezogen in Rom lebt, wurde 1962 als erstes Bond-Girl an der Seite von 007-Darsteller Sean Connery berühmt. Die Szene mit ihr im weissen Bikini ist in die Filmgeschichte eingegangen. Kürzlich feierte sie ihren 90. Geburtstag.