Das Luzerner Gastgewerbe befindet sich im Aufwärtstrend

Keystone-SDA

Das Luzerner Gast- und das Baugewerbe haben ihre Geschäftslage Anfang Juli als verbessert wahrgenommen und als "gut" eingeschätzt. Das Gastgewerbe erwartet bis Ende Jahr eine weitere positive Entwicklung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das zeigte eine Konjunkturumfrage bei Luzerner Unternehmen, welche vor dem Zollstreit mit den USA durchgeführt wurde. Industrie und Detailhandel bezeichneten die Lage als «befriedigend», wie Lustat Statistik Luzern am Dienstag mitteilte. Ihre Einschätzungen haben sich zum ersten Quartal nicht verändert. Die Umfrage führte die KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich durch.

Die Vertreterinnen und Vertreter von Baugewerbe, Industrie und Detailhandel rechnen bis Ende Jahr mit der Fortsetzung ihrer bisherigen Geschäftslage.

Damit widerspiegelten die Einschätzungen der Wirtschaftslage in Luzern jene der Gesamtschweiz. Auch auf nationaler Ebene werde einzig im Gastgewerbe in diesem Jahr noch eine positive Entwicklung erwartet, wie Lustat weiter mitteilte.

Auch im Personalbestand werde kaum Veränderung erwartet. In der Industrie, im Baugewerbe und im Detailhandel soll die Zahl der Beschäftigten bis Ende September gleich bleiben. Das Gastgewerbe erwartet «ganz knapp» einen Anstieg.

