Das Spitalparkhaus in Liestal steht ab Montag bereit

Keystone-SDA

Das neue Parkhaus des Kantonsspitals Baselland (KSBL) in Liestal wird am Montag eröffnet. Es bietet Platz für 640 Autos, 21 Motorräder und 250 Velos sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge, wie das KSBL am Freitag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Erreichbarkeit des Spitals wird damit «deutlich verbessert», wie es heisst. Durch die Bündelung des Angebots sei es nun möglich, die in der Umgebung verteilten Parkflächen aufzuheben.

Das Parkhaus ist mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Die Maximalleistung beträgt 456 Kilowatt, wie das KSBL schreibt. Diese soll einen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung des Spitals beitragen.

Diesen Frühjahr sollen die Fertigstellung der Grünanlagen rund um das Parkhaus sowie weitere Umgebungsarbeiten folgen, wie es weiter heisst. Die seit 2016 unveränderten Parktarife würden auf ein marktdurchschnittliches Niveau angepasst.

Die Zukunft des KSBL-Standorts in Liestal ist indes noch ungewiss. Derzeit wird eine Ein-Standort-Option in Pratteln BL geprüft und der Zwei-Standort-Option Bruderholz und Liestal gegenübergestellt. Der Regierungsrat will bis Ende des ersten Quartals 2026 entscheiden und danach seinen Antrag ans Parlament stellen.