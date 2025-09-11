The Swiss voice in the world since 1935
Das Stadtspital Zürich verkleinert Leitungsteam

Keystone-SDA

Ab 2026 reduziert das Stadtspital Zürich seine Leitung von heute 13 auf 12 Mitglieder. Im Zuge der Neuorganisation werden zwei bisher eigenständige, kleinere medizinische Departemente aufgelöst.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Umstrukturierung betreffe die oberste Führungsebene, teilte das Stadtspital Zürich mit den Standorten Waid und Triemli am Donnerstag mit. Sie erfolge unter Berücksichtigung bevorstehender Pensionierungen innerhalb der derzeitigen Spitalleitung.

Ziel der Umstrukturierung sei eine klarere und modernere Struktur sowie eine stärkere fachliche Bündelung, heisst es weiter.

Die Kliniken, Institute und Abteilungen der aufgelösten Departemente werden laut Mitteilung in die drei bestehenden medizinischen Departemente Innere Medizin, Chirurgie und Medizinische Plattformen integriert, wie es weiter heisst. Darüber hinaus werde das Integrale Kapazitätsmanagement (IKM) neu als eigene Stabsfunktion in der Spitalleitung verankert.

