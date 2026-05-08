Demonstranten protestieren gegen Israels Biennale-Teilnahme

Keystone-SDA

Kurz vor Eröffnung der 61. Kunstbiennale in Venedig haben rund 2.000 Menschen gegen die Teilnahme Israels protestiert. Das bestätigte die lokale Polizei der Deutschen Presse-Agentur.

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(Keystone-SDA) Es kam zu einem Zusammenstoss mit der Polizei. Auf einem Video auf der Website der Zeitung «Corriere della sera» ist zu sehen, wie Beamte Demonstranten mit Schildern und Schlagstöcken zurückhalten. Die Demonstranten schwenken Palästinenser-Fahnen. Israel steht wegen seines Vorgehens im Gazastreifen in der Kritik.