Deponie in Winikon LU mit 350’000 Kubikmeter Volumen geplant

Keystone-SDA

Eine Deponie im Ortsteil Winikon der Gemeinde Triengen LU soll dereinst 350'000 Kubikmeter Abfälle fassen. Die Pläne der Zimmermann Umweltlogistik AG verlangen eine Teilrevision der Ortsplanung, die im Januar 2026 aufliegen soll.

(Keystone-SDA) Die Firma plant, die Deponie im Gebiet Dungele für 11 bis 13 Jahre zu betreiben, wie sie in einer Mitteilung zum öffentlichen Informationsanlass vom Montagabend schrieb.

Darin sollen Abfälle der Typen A und B entsorgt werden, also unverschmutzter Aushub respektive mineralische Bauabfälle. Für den Betrieb ist die Gründung einer Deponie Dungele AG geplant.

Primär sollen lokale und regionale Bauunternehmen die Deponie nutzen. Über die Gemeindestrasse Winikon-Uffikon werden voraussichtlich im Tagesdurchschnitt neun Lastwagen zufahren.

Fruchtfolgeflächen tangiert

Das Projekt umfasst drei Grundstücke, die noch in eine temporäre Deponiezone überführt werden müssen. Zudem besteht gemäss Mitteilung die Option, die Deponie nach Osten zu erweitern.

Für die tangierten Fruchtfolgeflächen ist eine Wiederherstellung in der Rekultivierung vorgesehen. Dies werde zu einem Überschuss an Fruchtfolgeflächen von rund 1,85 Hektaren führen. 15 Prozent der beanspruchten Fläche soll zudem als ökologische Ausgleichsfläche gestaltet werden.

Die Vorprüfung durch den Kanton Luzern fand laut Mitteilung bereits statt und schloss im April 2023 mit einer positiven Beurteilung.