Der 40,91 Millionen-Franken-Jackpot im Swiss Lotto ist geknackt

Bei der Swiss Lotto Ziehung vom Mittwoch ist der Jackpot in der Höhe von 40,91 Millionen Franken geknackt worden. Die sechs richtige Zahlen lauteten 10, 13, 21, 24, 31 et 37, die Glückszahl war die 1.

(Keystone-SDA) Als Replay-Zahl wurde die 5 gezogen und als Joker-Zahl die 779143. Für die nächste Ziehung vom Samstag befinden sich 1,5 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos mitteilte.

