Der Graf lernte seine Frau schon als Kind am Bodensee kennen

Keystone-SDA

Der Graf, Sänger der Band Unheilig, hat seine spätere Frau in den Ferien kennengelernt - und das schon als Kind. "Wir haben uns im Urlaub am Bodensee kennengelernt, in einer kleinen Pension. Wir waren beide erst fünf Jahre alt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Begegnung in Kindertagen habe damals einen besonderen Eindruck hinterlassen. «Als sie nach einer Woche abreisen musste, war ich so unendlich traurig», sagte der Graf rückblickend. Er habe damals zu seiner Mutter gesagt: «Wenn ich gross bin, will ich die mal heiraten». Genau so sei es schliesslich auch gekommen.

Der Sänger aus der Nähe von Aachen, der sich stets in einer etwas düsteren Optik inszeniert, bringt am kommenden Freitag das erste neue Album seit 2016 auf den Markt: «Liebe Glaube Monster». Das Besondere: Ein Lied handelt dabei direkt von seiner Frau. Es heisst «Du bist meine Heimat».

Für den Grafen, der weder sein Alter noch seinen echten Namen verrät, ist es nur logisch, dass seine Frau eine Rolle auf dem Konzeptalbum spielt. Zwar lernte er sie am Bodensee kennen – beide kommen aber auch aus dem gleichen Ort. Es folgte ein gemeinsamer Lebensweg, durch alle Höhen und Tiefen.

«Wir sind zusammen durch den Kindergarten gegangen, durch die Grundschule und die Realschule. Wir haben diesen kompletten Lebensweg mit allen Höhen und Tiefen gemeinsam bestritten», erzählte er. Seine Frau sei auch in schweren Phasen an seiner Seite gewesen.

Mit 29 Jahren habe er seinen Beruf als Hörgeräteakustiker aufgegeben. Seine Frau habe damals gesagt: «Ich bringe jetzt das Geld nach Hause und wir schauen mal, ob du als Musiker etwas auf die Beine stellen kannst». Bis zum Durchbruch habe es aber Jahre gedauert. Aber seine Frau habe all die Jahre fest an ihn geglaubt.