Der Windpark auf dem Gotthard soll erweitert werden

Keystone-SDA

Fünf Jahre nach seiner Inbetriebnahme soll der Windpark Gotthard um zwei Windräder erweitert werden. Nun startet die Tessiner Regierung die öffentliche Konsultation zur Anpassung des kantonalen Masterplans.

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(Keystone-SDA) Die öffentliche Konsultation dauere vom 25. März bis zum 8. Mai, teilte die Tessiner Regierung am Mittwoch mit.

In Bezug auf die Nutzung der Windenergie stelle der Gotthardpass einen «besonders interessanten Standort» dar, schrieb die Tessiner Regierung weiter. Dies zeigten die Erfahrungen mit den fünf Windturbinen, welche seit Herbst 2020 in Betrieb sind. Die Turbinen hätten jährlich bis zu etwa 13 Gigawattstunden produziert, vor allem im Winter, der «kritischsten Zeit» für die Stromversorgung.

Die Versorgung mit erneuerbaren Energien spiele eine entscheidende Rolle bei der Erreichung der Ziele der Energiestrategie 2050 des Bundes und des Energie- und Klimaplans des Kantons Tessin (PECC). Die Erweiterung des Windparks San Gottardo sei eines der Ziele des PECC.

Zwei neue Turbinen geplant

Auf der Grundlage einer Machbarkeitsstudie werde der Bau von zwei neuen Turbinen geplant. Diese sollen hinsichtlich ihrer Leistung und technischen Eigenschaften den bestehenden Turbinen entsprechen, wie es weiter heisst.

Eine vorläufige Umweltbewertung zeige die raumplanerischen Auswirkungen auf, während ein Bericht darlege, wie die beiden Windturbinen mit dem Schutz der Landschaft, den natürlichen Komponenten des Passes sowie mit dem Schutz der Vogel- und Fledermausfauna in Einklang gebracht werden können.