Deutsche Industrie produziert überraschend wieder mehr

Keystone-SDA

Die deutsche Industrieproduktion ist im Mai unerwartet wieder gestiegen. In den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes legte die Fertigung im Monatsvergleich um 1,2 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte.

(Keystone-SDA) Analysten waren für Mai von einem weiteren, wenn auch leichten Rückgang des Index ausgegangen. Im Jahresvergleich meldete das Statistikamt ebenfalls unerwartet einen Anstieg, und zwar um 1,0 Prozent.

Zur positiven Entwicklung im Monatsvergleich trugen insbesondere der Energiesektor mit einem Plus von 10,8 Prozent und die Pharmaindustrie mit plus 10 Prozent sowie die Automobilindustrie mit plus 4,9 Prozent bei. Die Bauproduktion hingegen sank. Im April hatte die Industrie nach den neuen Daten noch 1,6 Prozent weniger produziert als im Vormonat.

«Die Industrieproduktion scheint ihre seit Jahresbeginn zu beobachtende Aufwärtsbewegung fortzusetzen, nachdem sie infolge der US-Zollankündigungen im April einen vorübergehenden Dämpfer erlitten hatte», teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. Die weitere Entwicklung sei jedoch von hoher Unsicherheit geprägt.