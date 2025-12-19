Deutsche Unternehmen setzen Stellenabbau fort

Keystone-SDA

Deutschlands Unternehmen sind aktuell vorsichtig bei Neueinstellungen und bauen überwiegend Stellen ab. Das Beschäftigungsbarometer des Ifo-Instituts sank im Dezember auf 91,9 Punkte, nach 92,5 Punkten im November.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das sei der niedrigste Wert seit Mai 2020 mitten in der Coronakrise, teilte das Institut am Freitag mit. «Im Jahr 2025 erlebten wir vor allem in der Industrie einen schleichenden Stellenabbau», erklärte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. Die schwache Konjunktur bremse den Arbeitsmarkt weiter aus.

Laut der Umfrage setzten in der Industrie nahezu alle Branchen den Stellenbau fort. Vor allem die Bekleidungshersteller wollen Personal einsparen. Auch die Dienstleister bleiben demnach bei Neueinstellungen zurückhaltend. Im Handel zeichne sich ein ähnliches Bild ab, erklärte das Ifo: Die Unternehmen planten im neuen Jahr mit weniger Mitarbeitern.

Im Bau halten sich der Umfrage zufolge positive und negative Erwartungen derzeit die Waage – das Bauhauptgewerbe plant mit einem gleichbleibenden Personalstamm. Einen positiven Ausblick haben laut Ifo die Tourismusbranche und Unternehmensberatungen, sie wollen im neuen Jahr mehr Personal einstellen.