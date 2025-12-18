DiCaprio: Sah «Titanic» nie wieder an

The Swiss voice in the world since 1935
US-Filmstar Leonardo DiCaprio (51) hat sich seinen wohl grössten Erfolg "Titanic" nach eigenen Worten nach der Veröffentlichung im Jahr 1997 nie wieder angesehen. "Nein, ich habe den Film nie wieder gesehen", sagte DiCaprio in dem Video-Podcast "Variety Studio: Actors on Actors", in dem ihm seine Kollegin Jennifer Lawrence (35) Fragen stellte. Das sei aber die Regel, nicht die Ausnahme: "Ich schaue mir meine eigenen Filme eigentlich nicht an. Ein paar habe ich mir vielleicht angesehen." Lawrence fand, er sollte das im Falle von "Titanic" durchaus tun: "Er ist so gut", meinte sie.

