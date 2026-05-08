Die beiden Appenzell treten als Gastkantone an der Olma 2028 auf

Keystone-SDA

Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden haben die Einladung als Ehrengäste an der Olma 2028 angenommen. Sie treten damit - wie bereits im Jahr 2006 - gemeinsam als Gastkantone an der Messe auf.

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(Keystone-SDA) Für den gemeinsamen Gastauftritt beschlossen die Regierungen der beiden Kantone ein Kostendach von 1,5 Millionen Franken, wie sie am Freitag mitteilten. Die Kosten sollen im Verhältnis von 60 zu 40 Prozent von Ausserrhoden beziehungsweise Innerrhoden getragen werden. Die Finanzierung findet in beiden Kantonen über den Lotteriefonds statt.

In Appenzell Ausserrhoden ist aufgrund der Höhe des Betrags die Zustimmung des Kantonsrates erforderlich. In Innerrhoden liegt der Entscheid in der Kompetenz der Standeskommission.

Die Teilnahme als Ehrengäste beinhalte die Gestaltung eines vielfältigen Programms während der elftägigen Messe, schrieben die beiden Kantone weiter. So werde das Rahmenprogramm am Eröffnungstag gestaltet, der Ehrengasttag mit einem folkloristischen Umzug von der Innenstadt zum Messegelände organisiert und die grosse Sonderschau umgesetzt.